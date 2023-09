Fußball-Landesliga Kapellen feiert sich nach Sieg in Holzheim als Nummer eins

Und die positiven Entwicklungen in Holzheim, die vergangene Saison in einem starken dritten Platz drei Ränge vor Kapellen ihren vorläufigen Höhepunkt fanden, sowie den Umstand, dass in der laufenden Saison gerade mal sieben Spieltage absolviert sind, außer Acht lassend, lagen die Kapellener damit am Samstagabend auch vollkommen richtig. Denn obwohl die Holzheimer mit dem Selbstbewusstsein von sechs Siegen in Folge in das Derby gingen, war davon nicht viel zu sehen. Es ist zwar nicht so, dass sich den HSG-Spielern der Wille absprechen lässt, doch sie wirkten irgendwie gehemmt, während die mit 16 Punkten aus sechs Spielen ebenfalls glänzend in die Saison gestarteten Gäste von Beginn an mit breiter Brust auftraten und irgendwie mehr Lust auf die Herausforderung zu haben schienen, mehr Spielfreude an den Tag legten.