Fußball-Landesliga Kapellen fährt einen Arbeitssieg beim SC-West ein

„Das war kein gutes Spiel von uns. Wir haben zu viele Fehler gemacht, viele Bälle im Zentrum verloren. Am Ende freuen wir uns aber über einen Arbeitssieg“, sagte SCK-Coach Fabian Nellen, der ziemlich überrascht war, als er auf der Gegenseite Günter Abel als Nachfolger des kürzlich zurückgetretenen Goran Tomic entdeckte. „Es war deutlich zu merken, dass ein neuer Trainer in der Verantwortung ist. Die Spieler haben alles reingeworfen“, sagte Nellen. So tat sich seine Mannschaft schwer, ging aber in Hälfte eins nach einer Ecke durch Nils Mäker (20.) und durch einen verwandelten Elfmeter von Robert Wilschrey (30.) 2:0 in Führung. Als nach der Pause der Anschluss durch Marco Lüttgen (55.) fiel, kam noch mal richtig Feuer ins Spiel, was die Kapellener auch noch dadurch anheizten, dass Nils Mäker einen Elfmeter verschoss. Doch in der 63. Minute schwächten sich die Gastgeber mit einer Gelb-Roten Karte selbst. Danach bekam Kapellen die Partie besser in den Griff und legte durch Jan Nosel (74.) sowie Nils Mäker (81.) noch die Tore zum 3:1 und 4:1 nach. „Auch wenn es insgesamt nicht gut war, sind wir gut mit den schwierigen Phasen umgegangen“, sagte Fabian Nellen abschließend.