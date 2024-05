Fußball-Landesliga Kapellen erfüllt Pflicht gegen SC Düsseldorf-West

Vor allem in Sachen Laufbereitschaft und Umschaltverhalten waren die Gastgeber nicht auf der Höhe, so dass die erste Hälfte torlos blieb. Allerdings fiel dann kurz nach dem Wiederanpfiff das erlösende 1:0 durch Simons Sasse, in der 57. Minute legte der in die Mannschaft zurückgekehrte Stürmer Pablo Ramm das 2:0 nach. „Da haben es wirklich 25 Minuten gut gemacht“, meinte Nellen, der dann aber mitansehen musste, wie die Lust auf mehr in seinem Team nach und nach erlahmte. Aber auch so waren noch mehr Tore drin, doch sowohl Nils Mäker als auch Kazuke Hayashi scheiterten in 1:1-Situationen gegen West-Keeper Goto Soichiro. Und Pablo Ramm schoss den Ball aus guter Position deutlich über den Kasten. „Ich hoffe, dass wir jetzt den Schalter umlegen. Vielleicht kommt das Spiel gegen Jüchen zur rechten Zeit“, sagte Nellen mit Blick auf das auf Mittwoch vorverlegte Kreisduell beim VfL.