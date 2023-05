Fußball-Landesliga Kapellen beendet die Saison bei der SG Unterrath

Doch nun geht es darum, die beeindruckende Serie der vergangenen Wochen fortzusetzen. Seit fünf Partien ist die Mannschaft des scheidenden Trainers Björn Feldberg unbesiegt, die jüngsten vier Spiele endeten allesamt mit Siegen. Dafür, dass es so weitergeht, gibt es aus Sicht von SCK-Geschäftsführer Ralf Stübben gleich zwei gute Gründe: „Wir wollen den guten Lauf mit in die Pause nehmen und einen guten Abschluss. Zudem wollen wir uns keine Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen.“ Denn während sich Kapellen in den vergangenen Wochen aus dem Abstiegsstrudel befreien konnte, stecken die Unterrather noch mittendrin. Sie gehen zwar auf dem ersten Nichtabstiegsplatz ins Saisonfinale, doch der VfR Fischeln und der Rather SV sitzen ihnen mit nur einem Punkt Rückstand im Nacken. Angesichts dieser besonderen Konstellation werden auch die beiden anderen für die Abstiegsfrage noch relevanten Partien (1. FC Viersen gegen VfR Fischen, Rather SV gegen Victoria Mennrath) am Sonntag parallel um 15.30 Uhr angepfiffen. Die Kapellener hoffen, dass sie in Unterrath zumindest den Kader zur Verfügung haben, der am vergangenen Sonntag den Heimsieg gegen Rath einbrachte. Ob da noch der kurz vor dieser Partie wegen einer Fingerverletzung ausgefallene Stürmer Nils Mäker hinzukommt, stand am Freitag noch nicht fest.