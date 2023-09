Fußball-Landesliga Der SC Kapellen baut seine Tabellenführung aus

Kapellens Sieg war zwar am Ende deutlich, gegen die robuste Amerner Mannschaft aber auch ein hartes Stück Arbeit. Wobei den Gästen deutlich anzumerken war, dass es ihnen nach dem schlechten Saisonstart deutlich am Selbstverständnis der so erfolgreichen Vorsaison fehlt. Hinzu kamen im Jupp-Breuer-Stadion einige schmerzliche Ausfälle. Zwar verlief die erste Spielhälfte trotz Feldvorteilen des SCK lange auf Augenhöhe, doch im entscheidenden Moment waren die Amerner dann doch gedanklich einen Tick zu langsam. Als der SCK nämlich einen schönen Spielzug über links anstieß, zog Pablo Ramm ohne große Gegenwehr nach innen und sah auf der rechten Seite Julian Garcia Ramon. VSF-Außenverteidiger Nico Wehner verschätze sich etwas, so das Garcia Ramon freie Schussbahn hatte, schnell abzog und durch die Beine von Keeper Olcay Türkoglu zum 1:0 (22.) traf.