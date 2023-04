Fußball-Landesliga SC Kapellen muss trotz Sieg weiter bangen

VfB Hilden II – Holzheimer SG 5:0 (2:0). So gut es bislang im neuen Jahr auch für die Holzheimer lief, im Topspiel gegen die Hildener Reserve kam viel Schlechtes für sie zusammen. So meldeten sich zusätzlich zu den Dauerverletzten vor der Partie alle Spieler ab, hinter deren Einsätzen am Freitag noch ein Fragzeichen gestanden hatte – darunter auch Toptorjäger Yannick Joosten. Dass deswegen letztlich nur zwei wirklich einsatzfähige Spieler auf der Bank saßen, wurde besonders deshalb zu einem großen Handicap, weil sich Riku Tome in der 40. Minute wegen Nachtretens eine Rote Karte einfing und die HSG von da an in Unterzahl agieren musste. „Das war eher ein Reflex als Absicht, aber die Karte hat er völlig zu Recht gesehen“, meinte HSG-Coach Hamid Derakhshan, dessen Team zu diesem Zeitpunkt schon 0:1 zurücklag und dann auch noch zu allem Unglück kurz vor der Pause das 0:2 kassierte.