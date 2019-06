Kanu : Anna Faber debütiert auf der großen Bühne

Anna Faber vom WSC Bayer Dormagen) fuhr in Pau bei ihrem EM-Debüt in der Leistungsklasse auf Rang 28. Foto: WSC

Dormagen Die Dormagenerin beendet ihre erste EM in der Leistungsklasse auf Rang 28.

(hynr) Eine ganz besondere Premiere feierte Anna Faber. Ihre erste Europameisterschaft der Leistungsklasse führte die Slalom-Kanutin des WSC Bayer Dormagen in die Pyrenäen, genauer gesagt auf den künstlichen Kanal in Pau. Auf der ehemaligen WM-Strecke von 2017 und dem Olympia-Stützpunkt der Franzosen kämpfte Faber erstmals im Teilnehmerfeld der Elite um die EM-Krone.

Dabei wurde Faber direkt ins kalte Wasser geworfen. Normalerweise startet die aufstrebende Dormagenerin noch bei der U23, profitierte jedoch als Nachrückerin von einem weiteren Startplatz im A-Team, da Vorjahressiegerin Ricarda Funk bereits gesetzt war. Zwar ist Faber keineswegs eine unerfahrene Newcomerin, doch in der Kanu-Weltelite auf einer ehemaligen WM-Strecke, die keine Konzentrationsschwächen zulässt, auf Anhieb ganz vorne mitzufahren, wäre an dieser Stelle auch etwas zu viel verlangt. So lieferte Faber einen äußerst soliden ersten Wettkampf ab und landete in der Endwertung auf dem 28. Platz.