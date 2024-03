Kanuslalom WSC-Talent geht in die Vollen

Besser lief es für ihn auf der französischen Seite der Pyrenäen in Pau. Unter 122 Aktiven wurde er im Vorlauf 28. und im B-Finale 20. Der Dormagener will sich im April für das Nationalteam der U23 qualifizieren. „Die beste Motivation und Vorbereitung dafür sind Wettkämpfe“, weiß WSC-Presswartin Elsbeth Faber. „Aber die gibt es um diese Jahreszeit noch nicht in unserer Region. Man muss schon weit in den Süden fahren, um erste Wettkampfererfahrung so früh in der Saison zu realisieren.