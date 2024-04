Qualifikationsrennen im Kanuslalom Anna Faber hat‘s im Wildwasser immer noch drauf

Aussichtsreiche Athletin auf das Paris-Ticket ist Ricarda Funk, die 2021 in Tokio Gold geholt hatte. Zur Erklärung: In jeder Disziplin gibt es nur einen Olympia-Startplatz, an Meisterschaften können pro Nation drei Aktive teilnehmen. Vor allem die deutschen Wildwasser-Kanutinnen fahren international auf hohem Niveau. Die Dormagenerin Marie Gottowik, die Leistungssport ebenfalls nur neben ihrer beruflichen Karriere betreibt, ist nach den Rängen elf und zwölf Gesamtzwölfte. Am kommenden Wochenende fallen in Markkleeberg bei Leipzig die Entscheidungen.