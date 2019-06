Kanu : Reiner Froitzheim schafft Marathon

Neuss Holzheimer fährt aufs Siegertreppchen.

(hynr) Mit entspanntem Freizeit-Paddeln im Urlaub hat der Bodensee-Kanu-Marathon nur im Entferntesten etwas zu tun. 42 Kilometer bei bis zu 30 Grad führten auch bei der 25. Auflage des international anerkannten Rennen über den Drei-Staaten-See. Mit dabei war Reiner Froitzheim von der Holzheimer SG. Er absolvierte den Marathon, der einmal um die Reichenau, danach parallel zur Schweizer Grenze nach Öhningen und dann um die Halbinsel Höri zurück nach Iznang führte, in 4:46,30 Stunden. In der Marathon-Gesamtwertung reichte das immerhin für den 19. Platz unter 26 Teilnehmern. In der Altersklasse Ü60 schaffte Froitzheim mit dieser Leistung sogar den Sprung auf den Silberrang.