Kanusport Der großen Enttäuschung entschlossen getrotzt

Und das war gut, denn nach 250 Metern lag Lukas Drossart auf Platz sieben drei Sekunden hinter der Spitze des Feldes zurück. Das von starken Leistungen gespeiste Selbstvertrauen gab ihm die nötige Ruhe, sich die wertvollen Körner bis zur 750-Meter-Marke aufzusparen. Erst dann drehte er richtig auf. In der Rückschau seines Trainers sah das so aus: „Mit 110 Paddelschlägen die Minute und maximalem Druck am Paddel zog Lukas seinen Endspurt an. 200 Meter vor der Ziellinie lag er auf dem fünften Rang. Das Podest war plötzlich in Reichweite. Das schwarze Boot der HSG hatte zu diesem Zeitpunkt die höchste Endgeschwindigkeit. Lukas ließ nicht nach und flog der Ziellinie entgegen. Schlagzahl, Druck, Schmerz und Laktat waren maximal.“