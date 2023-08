Frauen-Fußball SV Rosellen feiert zum Auftakt einen Kantersieg

Landesliga-Aufsteiger SV Glehn erkämpfte sich zum Auftakt ein 0:0 beim TSV Solingen. Trainer Christopher Papadopoulous freute sich über den Punktgewinn: „Das Ergebnis ist für uns definitiv ein gewonnener Punkt. Wir haben die schnellen Bälle des TSV oftmals gut ablaufen und hatten dadurch relativ viele Spielanteile.“ Dennoch fehlte es im Angriffsdrittel insgesamt an der zündenden Idee: „Wir haben einige Möglichkeiten kreiert, auf beiden Seiten gab es aber kaum einhundertprozentige Gelegenheiten. Daher ist das Unentschieden gerecht.“ Für das erste Heimspiel der Saison gegen den HSV Langenfeld (Sonntag, 17 Uhr) ist die Euphorie ohnehin groß: „Da am kommenden Wochenende in Glehn Schützenfest ist, sind eh alle bereits in Stimmung. Wir wollen nun den Rückenwind aus dem Solingen-Spiel mitnehmen und erneut bis zum Schluss die letzten Prozente rausholen“, ergänzte der 29-Jährige mit einem Lächeln.