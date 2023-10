2. Handball-Bundesliga Kann Dormagen seine Sorgen in Hagen ausblenden?

Und es gibt einen nicht unwesentlichen Unterschied zum Auftritt am vergangenen Samstag. Während es gegen den Titelanwärter SG BBM Bietigheim aus sportlicher Sicht eigentlich nichts verlieren gab, gehört Hagen eher zu den Mannschaften, die für die junge Dormagener Mannschaft in Schlagdistanz ist. Da täten im Kampf gegen den Abstieg zwei Punkte ganz besonders gut, zusätzlich würden sie im Kampf gegen die sorgenvolle Stimmung am Höhenberg ganz sicher Wunder bewirken. Wie sich so eine finanzielle Notlage auswirken kann, ist beim Ligakonkurrenten TV Hüttenberg zu beobachten, der eine Woche vor den Dormagenern damit an die Öffentlichkeit gegangen war. Einer 25:29-Niederlage beim bis dahin punktlosen EHV Aue folgte voriges Wochenende ein 33:35 beim nächsten TSV-Gegner Hagen. „Ich kann nicht in meine Spieler hineingucken. Klar ist, dass die Situation auf jeden Fall belastend ist“, antwortet TSV-Coach Matthias Flohr, auf die Frage, ob es seinen Spieler auch im zweiten Spiel nach den schlechten Nachrichten gelingt, sich voll auf das Geschehen auf der Platte zu konzentrieren. Flohrs Empfehlung an seine Jungs: „Gedanken kann man sich vor und nach den Spielen machen. Ins Spiel sollte man mit Bock auf Handball und Spaß an einer guten Leistung gehen, um negative Aspekte auszublenden. Denn klar ist, ein Sieg ist für alle Sorgen rund um den Sport immer die beste Therapie.“