Kampfsport Neuss bei Karate-Premiere im Fokus

Kudo zeigt sich als schneller und wirkungsorientierter Kampfsport, bei dem nicht nur Schläge und Tritte eingesetzt werden, sondern auch Wurftechniken, Hebel und Griffe, mit denen der Gegner zur Aufgabe gezwungen wird. Für Simo Tolo ist dieser knallharte Kampfsport eine Möglichkeit, seinen Schülern zu zeigen, wie die Ursprünge von Karate aussehen. „Karate ist in seinem Ursprung effektive Selbstverteidigung. Das versuchen wir immer wieder, unseren Leuten beizubringen. Und das geht nur, wenn man mit einem Partner trainiert und sich eben auch mal anfasst.“ Aus diesem Grundgedanken heraus hat Tolo mit seinem Kollegen Martin Kudzia die Aktion „Defend Yourself Using Karate“ ins Leben gerufen. „Wir versuchen, mit viel Partnerarbeit Möglichkeiten zur realistischen Selbstverteidigung zu geben. Mit klassischen Techniken aus dem Karate“, erklärt Tolo. Teil davon sei es auch, mit internationalen Kampfsportlern zusammenzuarbeiten. So war der japanische Karate-Großmeister Akihito Yagi schon mehrfach zu Gast in Neuss. Zuletzt im vergangenen Dezember. „Wir können viel voneinander lernen. Wir sind ja alle Teil einer großen Kampfsport-Familie“, meint Simo Tolo.