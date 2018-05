Lokalsport : Kampf der Vikings bleibt unbelohnt

Düsseldorf 530 Zuschauer sehen eine 15:18-Niederlage des Handball-Zweitligisten gegen die HSG Nordhorn-Lingen.

Den Hauptjob haben die Rhein Vikíngs mit dem Klassenerhalt bereits erledigt, jetzt geht es darum, den Fans in den restlichen Spielen der 2. Handball-Bundesliga noch etwas zu bieten. Und das taten sie, auch wenn das Ergebnis nicht passte. Am Ende musste sich die Mannschaft von Trainer Ceven Klatt zwar dem Top-Team HSG Nordhorn-Lingen vor 530 Zuschauern mit 15:18 (7:10) geschlagen geben, bot dabei aber sowohl kämpferisch als auch defensiv eine bärenstarke Leistung und verpasste nur ganz knapp eine mögliche Überraschung.

"Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Jungs haben sich voll reingehauen und alles versucht. Es sind zwei starke 6:0-Abwehrreihen inklusive starken Torhütern aufeinandergetroffen. Wir hatten diesen starken Gegner kurz vor einem Punktverlust, aber am Ende war die HSG ein wenig abgezockter als wir", sagte Klatt. Dessen Schützlinge fanden zu Beginn nicht in die Partie und taten sich gegen die starke Defensive des Tabellen-Achten äußerst schwer. Die Folge: Bereits nach neun Spielminuten und einem 0:4-Rückstand sah sich Klatt gezwungen, die erste Auszeit zu nehmen. Praktisch mit dem Wiederanpfiff sorgte Alexander Oelze dann für das Ende der offensiven Durststrecke und markierte kurz darauf per Strafwurf auch das 2:4.

Doch die Begegnung verlief lediglich in den folgenden vier Minuten ausgeglichen. Denn nach dem 3:5-Anschluss durch Kapitän Bennet Johnen wollte im Angriff der Gastgeber erneut nicht viel zusammenlaufen. Stattdessen nutzte die HSG Fehlwürfe und technische Fehler des Klatt-Teams aus und zog binnen der folgenden sieben Minuten mit einem 4:0-Lauf auf 9:3 davon. Doch davon ließen sich die Vikings nicht beirren und nutzten ihrerseits eine Zeitstrafe der Gäste, um sich wieder in die Partie zurückzukämpfen. So stand es 90 Sekunden vor dem Pausenpfiff nach drei Treffern in Folge nur noch 6:9. In die Kabine ging es wenig später mit einem 7:10-Rückstand.



Bis zur 43. Minute gerieten die Vikings dann trotz des zwischenzeitlichen 8:10-Anschlusstreffers mit fünf Toren in Rückstand - 9:14. Doch das Klatt-Team gab sich einmal mehr nicht auf. Angetrieben vom überragenden Vladimir Bozic im Tor, kämpften sich die Gastgeber bis neun Minuten vor dem Abpfiff wieder auf 11:14 heran. Vier Minuten vor Schluss war es dann Oelze, der den Aufsteiger mit einem Doppelpack zum 14:15 endgültig wieder zurück in die hartumkämpfte Partie brachte. Auch 70 Sekunden vor der Schlusssirene war bei einem 15:16-Rückstand die Überraschung noch greifbar. "Doch dann waren wir gezwungen, defensiv ein wenig zu öffnen. Das hat die HSG mit ihrer Klasse und Erfahrung ausgenutzt und die Partie zu ihren Gunsten entschieden", sagte Klatt, der auf den anschließenden Doppelpack der Gäste zum endgültigen Knockout der Hausherren anspielte. "Beide Mannschaften haben sich noch einmal richtig reingehauen - das war toll zu sehen. Daran wollen wir auch in den noch ausstehenden drei Partien anknüpfen", erklärte René Witte, der sportliche Leiter der Vikings.

Am Sonntag treten die Vikings um 17 Uhr beim TV Emsdetten an. Das nächste Heimspiel folgt am 26. Mai um 18.30 Uhr gegen den Bergischen HC im Castello.

