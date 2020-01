Ringen : Kader-Ringerinnen testen ihre Form in Dormagen

Dormagen Der AC Ückerath ist Gastgeber der Offenen Landesmeisterschaften im Frauenringen in den Altersklassen der Juniorinnen sowie der weiblichen Jugend A und B. Die Titelkämpfe werden am Samstag ab 10 Uhr in der Sporthalle der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim (Marie-Schlei-Straße) ausgetragen.

