Fußball-Landesliga Kader des SC Kapellen steht weitestgehend

Eine spannende Frage ist, ob der im Sommer 2023 verpflichtete Offensivspieler Joel Mangano Teil des Kollektivs werden kann. „Er war ein ganzes Jahr verletzt. Wir müssen schauen, wie er uns helfen kann“, erklärt Jörg Ferber. Obwohl es bislang deutlich mehr Ab- als Zugänge gibt, beträgt die Kadergröße immer noch 25 Spieler inklusive zweier Torhüter. „Das ist okay, damit können wir in die Saison gehen. Wir gucken uns zwar noch um, aber ein Zugang muss in unsere Philosophie passen. Das Schöne ist, dass wir noch jemanden dazunehmen können, wir müssen aber nicht“, betont Jörg Ferber. Der Vorbereitungsstart der Kapellener ist übrigens für den 7. oder 8. Juli geplant.