Fußball : Ein Eigentor mit Auszeichnung

Neersbroich In der jüngsten Sendung der WDR-Show „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ rückte Martin Kießhauer von den SF Neersbroich in den Fokus. Er erzielte das „Kacktor des Monats“.

Eigentlich kickt Martin Kießhauer ohne großes Aufsehen in der Kreisliga C mit der vierten Mannschaft der Sportfreunde Neersbroich. Jetzt stand der 33-Jährige aber voll im Mittelpunkt. Der Grund: Bei der Niederlage im Meisterschaftspiel gegen FC Blau-Weiß Wickrathahn III (1:5) erzielte der Verteidiger ein extrem kurioses Eigentor. Sein Abwehrversuch wurde zur Bogenlampe und landete nach langem Flug im eigenen Tor. Der Torwart konnte den Treffer nicht mehr verhindern. „Ich wollte den Ball einfach nur wegtreten, sonst wäre der Stürmer durch gewesen. Unser Torwart war total überrascht und hat auch noch genau in die Sonne geguckt“, berichtet Kießhauer von seinem Eigentor. Über den Titel „Kacktor des Monats“ freut er sich aber trotzdem riesig. „Das ist schon cool. Für jeden Kreisliga-Kicker ist es, glaube ich, eine Trophäe, die man sich erhofft“, meint Kießhauer. Mit sensationellen 95 Prozent der Stimmen setzte sich sein Tor im Voting gegen die anderen vier Bewerber durch.

Kießhauer ist immer wieder mal für kuriose Aktionen gut. 2016 sprang er beim Korschenbroicher Schützenfest nach den starken Regenfällen einfach in einen Wassergraben und wurde damit zum kleinen Internet-Hit. „Das passiert mir tatsächlich öfter mal, aber meistens unbewusst“, meint Kießhauer. Der 33-Jährige spielt inzwischen seit 2007 für die Sportfreunde Neersbroich. Mit der Neersbroicher Viertvertretung steht er in der Kreisliga C aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz. Inzwischen trainiert Kießhauer in Neersbroich auch die Damenmannschaft. In seiner Freizeit betreibt der Student mit ein paar Kumpels eine Kneipe in der Gladbacher Altstadt. Dort würde sich die Trophäe, eine Klobrille samt Deckel und entsprechender Aufschrift, sicherlich gut an der Wand als Deko machen – oder eben im Vereinsheim der Sportfreunde Neersbroich.