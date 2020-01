Fußball : „11-Freunde-Ticket“ für Kabarett mit Sven Pistor

Sven Pistor gastiert am 10. März in Dormagen. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

(-vk) Wer Fußball im Radio hört, kennt seine Stimme. Doch Sven Pistor moderiert nicht nur dort, wo das Herz des Fußballs schlägt, er macht auch Kabarett. Mit seinem neuen Programm „Vollpfosten reloaded“ ist der WDR-Moderator am 10. März (Beginn 20 Uhr) in der Aula des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden zu Gast und wird dann wieder „Köpfe mit Nägeln“ machen.

Wer dabei sein will, kann das zum ermäßigten Preis von 20 Euro pro Person. Das Kulturbüro der Stadt Dormagen bietet nämlich Sportvereinen, Fanklubs und Freundeskreisen das verbilligte „11 Freunde-Ticket“ an. Einzige Bedingung: „Eine Gruppe muss aus mindestens elf Personen bestehen. Dieses Sonderangebot ist auf 150 Karten limitiert,“ sagt Kulturbüro-Leiter Olaf Moll. Regulär kosten die Karten 25 Euro (bzw. 30 Euro an der Abendkasse). Bestellungen ans Kulturbüro unter 02133/257338 oder per Mail an kulturbuero@stadt-dormagen.de.