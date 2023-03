Frauenfußball Kaarsterin schießt zweiten Dreierpack in Folge

„Ich war gegen Wuppertal einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe drei super Vorlagen bekommen“, erzählt Ulrich. Durch die erneute Machtdemonstration der SG Kaarst steuert die junge Mannschaft souverän auf den zweiten Aufstieg in Folge zu. Ein Erfolg, mit dem Lara Ulrich vor Saisonbeginn nicht gerechnet hatte. „Ich glaube, niemand in unserem Team hat erwartet, dass wir direkt nochmal aufsteigen, wir haben uns einen Mittelfeldplatz zum Ziel gesetzt. Mit so einem großen Vorsprung wollen wir jetzt natürlich auch den Aufstieg klarmachen“, meint die Matchwinnerin. Ein solches Torfestival wie gegen Wuppertal am Wochenende ist für den Ligaprimus jedoch keine Seltenheit, im Schnitt erzielt das Team mehr als vier Tore pro Spiel. Nach dem 8:3-Erfolg gegen Mettmann-Sport war das Spektakel gegen den TSV Fortuna Wuppertal der zweite Acht-Tore-Sieg am Stück.