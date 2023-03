Gerätturnen Kaarster Spatzen turnen sich auf den ersten Rang

In der Altersklasse der Acht- bis Zehnjährigen holten sich die SG-Athletinnen in der Besetzung Clara Barsch, Amber Essayafi, Emily Fan, Felica Glatzel, Josi Hahn und Adela Recica den Sieg. Team II der Kaarsterinnen sicherte sich den Bronze-Rang in einer Formation mit Julie Gleser, Milena Jakovljevic, Nele Klünker, Juna Schallenberg, Lina Urselmann und Lindi Yang.