Kaarster in Tokio : Paralympics enden mit Rang sechs

Sitzvolleyballer Lukas Schiwy bei den Paralympics in Tokio. Foto: Lukas Schiwy

Rhein-Kreis Sitzvolleyballer Lukas Schiwy, in Grevenbroich geboren und in Kaarst aufgewachsen, unterlag mit Deutschland in Tokio auch Ägypten. Wie es mit seiner Karriere weitergeht, hat er schon festgelegt.

Wenn Lukas Schiwy aller Voraussicht nach am Samstag mit der deutschen Sitzvolleyball-Nationalmannschaft die Rückreise aus Tokio antritt, werden ihn seine Eltern vom Flughafen abholen. Weil er dann die erste Nacht in Kaarst verbringt, bevor es zurück in seine Wohnung in Köln geht, ist genug Zeit, von den Erlebnissen bei den Paralympics zu erzählen. Aus rein sportlicher Sicht gibt es allerdings nicht so viel Positives zu berichten. Weil Deutschland am Donnerstag im Platzierungsspiel auch gegen Ägypten verlor, reichte es wie 2016 in Rio nur zu Platz sechs.