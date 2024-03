Boxen Ben Ehis darf erstmal nicht ums Ticket für Olympia kämpfen

Aber so ganz nachvollziehen vermag er diese Nominierung nicht, denn in den vergangenen Monaten habe es zwischen den beiden Rivalen nur einen direkten Vergleich im Ring gegeben. Im „Heimspiel“ am Bundesstützpunkt Schwerin hatte Boakye-Schumann knapp die Nase vorne gehabt. Ein Ergebnis, das der am Olympiastützpunkt NRW/Rheinland in Köln trainierende Ehis freilich „ohne Punktrichter nicht ganz so knusper fand.“