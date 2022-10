Skaterhockey : Crash Eagles Kaarst ziehen souverän ins Halbfinale ein

Kaarst Anfangs taten sich die Crash Eagles im zweiten Match des Play-off-Viertelsfinales zwar schwer, doch ab dem zweiten Drittel drehten sie bei den Duisburg Ducks mächtig auf und gingen am Ende als verdienter Sieger vom Feld.

Wobei die Gäste vor 250 Zuschauern im ersten Drittel ziemlich neben der Spur waren. Topscorer Thimo Dietrich erzielte zwar schon nach 21 Sekunden die 1:0-Führung für Kaarst, doch Duisburg zeigte sich davon wenig beeindruckt und konnte zwischen der fünften und neunten Minute satte vier Tore erzielen. Philip Grühn, Andre Petry, Luca Linde und Elias Nachtwey trafen für die Ducks zur überraschenden 4:1-Führung. Immerhin sendete Tim Dohmen in der 15. Minute ein Kaarster Lebenszeichen, indem er noch vor der ersten Pause auf 2:4 verkürzen konnte. Die Unterbrechung nutzten die Gäste in Abwesenheit ihres Trainer Marcus Drücker offenbar, um an den richtigen Stellschrauben zu drehen, denn ab dem zweiten Drittel präsentierte sich die Mannschaft aus dem Rhein-Kreis Neuss von ihrer deutlichen besseren Seite. Die Eagles waren klar am Drücker und bestimmten das Spiel. Daran änderte auch das 5:2 für Duisburg durch Henrik Müller wenig. Thimo Dietrich, Tim Dohmen und Moritz Otten trafen, so dass es mit einem 5:5 in die zweite Pause ging. Im finalen Drittel wirbelten die Kaarster ihren Gegner dann ordentlich durcheinander und konnten durch Tore von Moritz Otten, Anthony Riller, Jakob Matzken und zweimal Tim-Niklas Wolff den 10:5-Sieg perfekt machen. „Es war gerade am Anfang ein hartes Stück Arbeit für uns, doch mit zunehmender Spieldauer zeigte sich dann doch spielerische Klasse unserer Mannschaft“, meinte Eagles-Vorsitzender Georg Otten mit Blick auf den vorzeitigen Halbfinaleinzug und ergänzte: „Ein toller Erfolg nach der verkorksten Corona-Saison 2021.“