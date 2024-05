Veranstaltung des VfR Büttgen Lange Judonacht sorgt für große Begeisterung

Eine Gürtelprüfung mitten in der Nacht, die bis vier Uhr in der Früh dauert. Wo gibt’s denn so was? Bei der Judo-Abteilung des VfR Büttgen, die im Jahr ihres 50-jährigen Bestehens bereits zum vierten Mal die Büttgener Judonacht auf die Beine stellte. Und die überaus positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre (2019, 2022, 2023) führte zu einem großen Interesse an der Veranstaltung, noch nie zuvor wollten so viele Menschen dabei sein. Dass sich über 50 Judoka anmeldeten, bedeutete, dass fast die Hälfte aller Abteilungsmitglieder in der Halle der Budica-Grundschule kamen. Mit Kindern, Eltern und Gästen waren zu Beginn der Veranstaltung über 120 Menschen mit von der Partie, die auch gleich allen Grund hatten, kräftig zu applaudieren.