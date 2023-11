Skaterhockey Deutschland verteidigt in der Schweiz den EM-Titel

Und weil deshalb auch keine Mietbusse zu bekommen waren, nutzte Teamleiter Udo Diem (Skating Bears) seine Kontakte zum Eishockey-Erstligisten Krefeld Pinguine. Dessen Geschäftsführer Peer Schopp ist nämlich der Vater des sowohl beim Crefelder SC – empfängt am Samstag (18 Uhr) die Crash Eagles zum ersten Finalspiel um die Deutsche Meisterschaft – , als auch in der Nationalmannschaft spielenden Daniel Schoop. Im Bus der Krefelder DEL-Truppe ging es daraufhin ausgesprochen komfortabel in die Schweiz. Dort fertigte der Titelverteidiger in der Realsport-Arena Dänemark gleich mal mit 11:0 ab. Kein Mitleid also mit dem im gegnerischen Kasten stehenden Kaarster Roman Lienaerts, Sohn einer Dänin und nach dem Abitur noch bis Jahresende in Skandinavien aktiv.