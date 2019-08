Ringen : Ringer-WM: Aus für Samuel Bellscheidt in Runde zwei

Neuss Ein starker Auftakt, dem eine knappe Niederlage folgte – so lässt sich das Debüt von Samuel Bellscheidt bei den Junioren-Weltmeisterschaften in der estländischen Hauptstadt Tallinn zusammenfassen: Das 18 Jahre alte Talent aus den Reihen des KSK Konkordia Neuss startete furios in die gewichtsklasse bis 67 Kilogramm (griechisch-römischer Stil), fertigte in der ersten Runde den Albaner Kevin Kupi technisch überlegen mit 10:0 ab und zog damit ins Achtelfinale ein.

