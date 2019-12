Fechten : Auftakt für die nächste Säbel-Generation

Dormagen Leon Schlaffer belegt beim Junioren-Weltcup in Sosnowiec Platz 14, Damenteam verpasst knapp Bronze.

Während die arrivierten Säbelfechter des TSV Bayer Dormagen um Max Hartung und Matyas Szabo auf die Zielgerade Richtung Olympiaqualifikation einbiegen, steht die nächste Generation schon in den Startlöchern. Die Junioren und Juniorinnen starteten am Wochenende im polnischen Sosnowiec in ihre Weltcup-Saison.

Leon Schlaffer und Laura Ziob taten dies mit Erfolg, belegten sie doch im Einzelwettbewerb die Plätze 14 und 15. Schlaffer (19) scheiterte nach drei Siegen im Achtelfinale mit einer 14:15-Niederlage am Italiener Michele Gallo, der im Gesamtklassement Sechster wurde. Die erst 15-jährige Laura Ziob überraschte mit drei Siegen und dem damit verbundenen Vordringen bis ins Achtelfinale, wo so mit 8:15 an Benedetta Fusetti scheiterte, die Italienerin beendete das Turnier auf Rang sieben. „Ein starkes Weltcup-Debüt“, befand Olaf Kawald.

Der Sportliche Leiter Fechten des TSV Bayer war auch mit dem Auftritt der Juniorinnen im Mannschafts-Wettbewerb zufrieden. Emily Kurth, Lisa Rütgers (beide Dormagen), Yvi Schillinger (Tauberbischofsheim) und Julika Funke (Künzelsau) fochten nur knapp an einer Medaille vorbei. Nachdem sie sich mit einem 45:41-Sieg über Polen für das Halbfinale qualifiziert hatten, zogen sie dort mit 36:45 gegen den späteren Sieger Russland den Kürzeren. Im Gefecht um Bronze gab es eine 39:45-Niederlage gegen Bulgarien und so Rang vier für das deutsche Team hinter Russland, Italien und Bulgarien.