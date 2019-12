Fußball : Nur die A-Junioren gehen entspannt in die Rückrunde

Nur die A-Junioren gehen entspannt in die Rückrunde

Rhein-Kreis Bei den Junioren-Fußballern steigt am Wochenende der letzte Spieltag der Hinrunde und gleichzeitig auch die letzte Partie in diesem Jahr. Die Teams wollen drei Wochen vor Weihnachten natürlich noch keine Geschenke verteilen.

Die A-Junioren des SC Kapellen sorgten zuletzt für die einzigen freudigen Momente beim Nachwuchs. Die Truppe von Trainer Artur Koziatek kämpft um den direkten Verbleib in der Niederrheinliga. Zum Abschluss ist der SCK beim SC Velbert gefordert. „Nach den Siegen sind wir natürlich selbstbewusst“, sagt Koziatek, der aber vor der Heimstärke der Gastgeber warnt. 16 der 19 Punkte hat Velbert auf heimischem Rasen eingefahren. Vor dem Ende der Hinrunde resümiert Koziatek, der die Mannschaft erst vor fünf Spielen übernommen hat: „Der Teamgeist stimmt. Im Vergleich zu den Herren sind die Spieler viel lernfähiger und williger. Im Training gibt jeder Vollgas.“

Bei Kapellens B-Junioren herrscht große Not. In der letzten Partie vor der Winterpause trifft der SCK auf den Vorletzten Hamborn – die letzte Möglichkeit, in diesem Jahr doch noch einen Sieg einzufahren. Zudem würde ein Erfolg die Vorbereitung auf die Rückrunde sicher einfacher gestalten.