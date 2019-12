Skaterhockey : Crash Eagles wollen Titel bei der Junioren-DM verteidigen

Kaarst Vor einem Jahr wurden die Crash Eagles am gleichen Tag Deutscher Skaterhockey-Meister bei Männern und Junioren. Das könnte am Sonntag wieder passieren. Denn während die Eagles um 18.30 Uhr die Rockets Essen zum entscheidenden Finalspiel in der Stadtparkhalle erwarten, treffen die Kaarster Junioren bei der DM in Hilden (Dr.-Ellen-Wiederhold-Sporthalle) als Titelverteidiger auf Red Devils Berlin, TV Augsburg, Crefelder SC, Badgers Spaichingen, Freiburg Beasts, Bissendorfer Panther, Sputniks Fürstenwalde, TSG Bergedorf und Salzstadtkeiler Lüneburg.

