Skaterhockey Junioren der Crash Eagles Kaarst holen sich den Pokalsieg

Pokalsieger wurden die Ducks auch bei den Herren. Dass die Kaarster in diesem Jahr gar nicht erst dabei waren, liegt an der stetig schwindenden Attraktivität des Wettbewerbs. Insgesamt finden sich immer weniger Teams Erstligisten, die teilnehmen. „Das liegt wohl in erster Linie an den Begegnungen der Vorrunden“, erklärt Otten und führt als Beispiel die Duisburg Ducks an. Die gewannen in der ersten Pokalrunde mit 46:0 bei Essen III und im Achtelfinale mit 26:1 bei Krefeld IV. Neben Kaarst haben auch die Erstligisten aus Köln, Krefeld, Augsburg, Bissendorf und Atting auf einen Start im Pokalwettbewerb verzichtet. „Das Final Four ist sicher eine Idee, da es die Anzahl der Termine reduziert, allerdings sollte über die Qualifikation noch mal nachgedacht werden“, sagt Georg Otten. Für die Crash Eagles geht es am Samstag mit den Play-offs gegen die HC Köln-West Rheinos weiter.