Basketball WNBL Junior Tigers der TG Neuss wollen ins Viertelfinale

Wenn es gut läuft, fahren Marija Ilic, Johanna Huppertz, Ricarda Schott und Nafi Diaw am Sonntag mit den Zweitliga-Damen der TG Neuss bestens gelaunt nach Bochum. Und zusätzlich motiviert vom Einzug der Junior Tigers ins Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft. Denn in seinem Hauptjob ist das Quartett schon am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr, Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße ) in den Playoffs der U18-Bundesliga (WNBL) gefordert. Nach der allemal vermeidbaren 72:76-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel bei den Girls Baskets Braunschweig/Wolfenbüttel müssen die Schützlinge von Trainer Dragan Ciric den zweiten und entscheidenden Vergleich nun mit mehr als vier Punkten Differenz gewinnen. Das ist möglich, schließlich hatte der Vizemeister der Gruppe Nordwest in Wolfenbüttel im Schlussabschnitt schon mit 61:49 geführt. Von den vier Vierteln waren zwei an die Junior Tigers gegangen (22:18, 22:15), nur die mit 15:29 verlorenen letzten zehn Minuten passten nicht ins schöne Bild. Ganz besonderer Aufmerksamkeit sollte sich darum die mit einem recht lockeren Wurfhändchen ausgestattete Maira Banko (18 Punkte im Hinspiel) erfreuen.