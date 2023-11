Basketball Junior Tigers der TG Neuss verägern ihren Coach

„Ohne sie fehlten uns 30 Punkte“, brachte Ciric das Dilemma auf den Punkt und fügte bewertend hinzu: „Düsseldorf war treffsicherer, nicht besser.“ Das Saisonziel sieht er freilich nicht in Gefahr. „Jetzt bin ich enttäuscht von meiner Mannschaft. Aber auch ich habe Fehler gemacht, wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Aber die Playoffs werden wir schaffen.“ Am kommenden Wochenende ist spielfrei, am 19. November kommt der ungeschlagene Spitzenreiter und Titelkandidat Metropolitain Girls Recklinghausen/Herne an den Rhein.