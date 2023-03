Nachwuchs-Basketball Junior Tigers setzen im Hinspiel auf ihre großartigen Fans

Allerdings ist der SC Rist Wedel, der sich am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) zum Hinspiel in der Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße einfindet, nicht von Pappe. Der Meister der Nordgruppe hatte in seinem Achtelfinale wenig Mühe, bezwang die BasketGirls Ruhr locker mit 84:57 und 89:64. Eine Serie, die Dragan Ciric den von ihm trainierten Junior Tigers per Video vorgeführt hat. Sein Eindruck: „Ich habe viel Respekt vor Wedel, da stehen gute Spielerinnen auf dem Platz. Aber das ist machbar für uns.“ Das zweite Match gegen Bochum zeigte noch einmal deutlich, wer bei dem Team aus der Metropolregion Hamburg den Ton angibt: Marianna Byvatov legte mit 23 Punkten und elf Rebounds ein Double-Double auf. Luise Linke folgte mit 18 Punkten und neun Rebounds, Paula Huber-Saffer traf mit zehn Zählern ebenfalls zweistellig. „Topstar“ der Mannschaft von Trainer Jan Both ist unbestritten Marianna Byvatov. Im mit 74:59 gewonnenen Ligaspiel gegen die Mitteldeutsche Basketball Academy war die U18-Nationalspielerin in der zweiten Hälfte für 21 der von ihrem Team insgesamt erzielten 30 Punkte verantwortlich. Unter Strich waren für die 1,74 Meter große Aufbauspielerin 31 Punkte, 21 Rebounds und acht Ballgewinne zu notieren. Für ihren Coach keine Überraschung: „Sie weiß eben, wie Basketball funktioniert, was sie machen kann und was sie muss.“