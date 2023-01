Nachwuchs-Basketball Junior Tigers der TG gewinnen mit ganz viel Mühe

Zwar lagen die favorisierten Gastgeberinnen, die das Hinspiel noch dominiert hatten (77:59), von Beginn an vorne, doch der schnelle und reboundstarke Kontrahent ließ sich nicht abschütteln und hielt bis zum 37:40 (27.) Kontakt. Die Junior Tigers gingen mit einem Acht-Punkte-Vorsprung (51:43/30.) in den letzten Abschnitt, in dem sie den Gästen zunächst vier Minuten keinen Korberfolg gönnten. Im Angriff übernahmen Marija Ilic (22 Punkte), Ricarda Schott (22 Punkte, 10 Rebounds, 6 Ballgewinne) und Hazal Sulaksu (12 Punkte, 9 Rebounds) das Kommado. Bei den wackeren Oberhausenerinnen punktete Maja Manten (21) am besten. Trotzdem sah TG-Trainer Dragan Ciric Grund zur Kritik. Gar nicht gefallen hatte ihm, „dass wir mehrfach einfache Treffer des Gegners als Korbleger zugelassen haben. Da wurden die Verteidigerinnen einfach überlaufen und die Hilfe funktionierte nur unzureichend.“ Mit Blick auf die nächsten Wochen fügte er indes hinzu: „Auf diese Weise gibt es immer wieder neue Herausforderungen im Training.“