Zweite Frauen-Bundesliga Junior Tigers der TG Neuss für Deutschland am Basketball

Und auch wieder nicht, denn nach ihrem mit den deutschen U16-Basketballerinnen bei der B-Europameisterschaft in Podgorica/Montenegro errungenen Titel füllt Marija Ilic erstmal wieder den Akku auf. Und ihre ebenfalls international für den DBB tätige Teamkollegin Johanna Huppertz packte am Donnerstag nach dem 81:50-Erfolg im Testspiel über den Regionalligisten DTV Basketball Köln ihre Koffer. Die 16-Jährige ist von Disziplintrainerin Beatrix Waffenschmied nämlich noch kurzfristig in den Kader für die 3×3-Weltmeisterschaft der U18 vom 30. August bis 4. September in Debrecen/Ungarn berufen worden. Weil die Deutsche Meisterin in dieser Altersklasse mit Deutschland auch an der 3×3-U17-EM vom 22. bis 24. September im griechischen Heraklion teilnimmt, sieht Weber seine in dieser Saison für eine größere Rolle vorgesehene Nationalspielerin erst eine Woche vor dem Ligastart wieder. Optimal ist das natürlich nicht. Über das Thema Belastungssteuerung hat der Neusser Coach mit Johanna Huppertz und ihren Eltern gesprochen. „Wir stehen da in sehr engem Kontakt.“ Er nimmt es indes positiv: „Sie sollte sich auf dem Level bewegen, wo sie sich entwickeln und verbessern kann. Und wir hoffen einfach darauf, dass sie das dann auch zurückzahlt.“ Ganz ähnlich liegt der Fall bei den an US-Colleges gewechselten Junior Tigers Ricarda Schott (Missouri Valley Women‘s Basketball) und Karla Lukas (Cuesta College Cougars in San Luis Obispo, California). Weber: „Wir haben ihnen gesagt: ,Geht den Schritt! Kommt gestärkt zurück!’“