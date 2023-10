Basketball-Bundesliga Junior Tigers aus Neuss sind auch als Außenseiter gefährlich

Das Grundgerüst steht damit zwar, doch ist trotzdem Vieles anders: Marija Ilic, in der vergangenen Saison als „Rookie of the Year“ mit dem Roland-Geggus-Award ausgezeichnet, soll ihren Fokus ebenso wie Johanna Huppertz auf die Zweitliga-Damen der Tigers legen. Greta Ohrmann und Mika Zaparaniuk sind ebenfalls in den Kader von Trainer Björn Weber aufgerückt und verstärken zudem die Neusser Oberliga-Truppe. „Wir gehen wieder als Außenseiter in die Saison, aber unser Ziel sind die Play-offs“, sagt Ciric. Dazu müsste in der Gruppe Nordwest mit den wesentlich höher eingeschätzten Metropolitain Girls Recklinghausen/Herne und den Talents BonnRhöndorf sowie den OSC Junior Panthers Osnabrück, den Rhein Bascats Düsseldorf (mit dem Ex-Neusser John F. Bruhnke auf der Bank) und eben den Regio Ladies Cologne mindestens Platz vier her. Ciric: „Dann ist auch wieder das Viertelfinale möglich, wenngleich wir natürlich noch nicht so weit sind wie im vergangenen Jahr.“