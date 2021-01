Fußball-Kreisliga A : Hoistens Jungspunde haben Wende geschafft

Hoisten Die KIcker der DJK Hoisten sind vom Abstiegskandidaten zum Mittelfeldkandidaten geworden. Das junge Team besitzt viel Potenzial, gibt sich manchmal aber auch noch nicht clever genug.

Die DJK Hoisten präsentiert sich in der laufenden Saison in einer ganz anderen Verfassung. Von dem designierten Absteiger der vergangenen Spielzeit war bis zur Corona-Unterbrechung nichts mehr zu sehen. Hoisten hat den Turnaround in der Sommerpause geschafft.

Das war gut Im Vorjahr wäre Hoisten eigentlich abgestiegen. Mit 13 Punkten stand die Germania am Tabellenende. In dieser Saison holte das Team in zehn Spielen schon 16 Punkte und damit mehr als in der Abbruchsaison in 19 Partien. „Wir sind viel ruhiger geworden. Das Team hält richtig gut zusammen“, berichtet Trainer Marcus Schwarz. Die Störfeuer der vergangenen Spielzeit seien entfernt worden, die schlechte Stimmung in der Mannschaft ist passé. „Wir hatten Zeit, uns weiterzuentwickeln“, so Schwarz. Für Hoisten war der Abbruch in der zurückliegenden Spielzeit so gesehen ein „Segen“.