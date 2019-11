Handball : Julian Köster bleibt im Elitekader des DHB

Vom Deutschen Handball-Bund wieder in den Elitekader berufen: Dormagens Rückraumspieler Julian Köster. Foto: IHF

Mit dem TSV Bayer Dormagen möchte Julian Köster am heutigen Abend zwei wichtige Punkte im Zweitliga-Match beim TV Hüttenberg einfahren. Zusätzliche Motivation dürfte der 20-Jährige, der in den letzten beiden Meisterschaftsspielen wegen eines grippalen Infekts fehlte, in dieser Woche bekommen haben.

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch