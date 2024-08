Zweitliga-Handball in Dormagen Der neue Coach: Jung, innovativ und selbstbewusst

Dormagen · Einen so jungen Trainer hatten die Handballer des TSV Bayer Dormagen noch nie für ihre erste Mannschaft. Doch das lässt Julian Bauer nicht vor Ehrfurcht erstarren. Er hat viel vor am Höhenberg. So tickt der 29-Jährige aus Magdeburg.

08.08.2024 , 04:50 Uhr

Der neue TSV-Trainer Julian Bauer erklärt am Taktikbrett, was er vorhat. Auf einem Bild im Hintergrund ist in Kai Wandschneider einer seiner prominenten Vorgänger zu sehen. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Von David Beineke