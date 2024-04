Jugendhandball TSV stößt die Tür zum Viertelfinale ganz weit auf

Der Schlüssel zum Erfolg der Gäste lag in der starken Abwehr und der Torwartleistung. Nur fünf Gegentore musste der TSV in den ersten 25 Minuten hinnehmen. Selbst erzielten die Jungs vom Höhenberg 21 Treffer und hatten die Partie damit schon recht früh fest im Griff. Die Hausherren zeigten sich in der zweiten Hälfte zwar deutlich verbessert, konnten aber nicht verhindern, dass auch die zweiten 25 Minuten an den TSV gingen. „Wir haben uns mit einer guten Leistung ein schönes Polster für das Rückspiel erarbeitet. Jetzt gilt es, dass wir die Leistung in unserer eigenen Halle bestätigen und damit das Viertelfinale perfekt machen“, sagte Nicklas.