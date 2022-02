Handball : TSV trotzt dem Spitzenreiter lange

Jan Schmidt hatte mit Dormagen den Tabellenführer schon am Haken. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Die A-Jugend des TSV Bayer Dormagen verliert in der Nachwuchs-Bundesliga nach starker erster Hälfte knapp beim Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen.

So kann‘s gehen (nicht nur) im Handball: Nach 30 ganz starken Minuten lag die A-Jugend des TSV Bayer Dormagen beim Tabellenführer der Nachwuchs-Bundesliga mit 18:13 vorne. Doch die Rhein-Neckar Löwen kamen zurück und gewannen am Ende nicht unverdient mit 34:31. Trainer David Röhrig mochte das Match aber nicht als totalen Fehlschlag verbuchen. Sein Ansatz: „Daraus können wir auch viel Positives mitnehmen.“

Die Gäste hatten sich in Kronau konzentriert ans Werk begeben, spielten ihre Angriffe lange aus und warteten geduldig auf ihre Chance. Damit bremsten sie den Löwen-Angriff wirkungsvoll aus. Ein 6:0-Lauf binnen sieben Minuten brachte die mit hundert Zuschauern besetzte Sporthalle zum Schweigen. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff hatte der TSV den 10:11-Rückstand in eine 16:11-Führung verwandelt. In dieser Phase vermochten den Gästen selbst vier Zeitstrafen innerhalb von vier Minuten nichts anzuhaben.