Jugendfußball : Weißenberger C-Junioren bejubeln den Derbysieg

Die Weißenberger C-Jugend gewinnt das erste Lokalduell gegen den SC Kapellen mit 3:0. Foto: G. Salzburg. Foto: Georg Salzburg(salz)

Rhein-Kreis Die C-Junioren der SVG Weißenberg haben das erste Kräftemessen in der Niederrheinliga für sich entschieden und stürzen den SC Kapellen weiter in die Krise. Auch bei der B-Jugend des SCK ist keine Besserung in Sicht.

Weißenberg hat das erste Lokalduell der Saison mit 3:0 (1:0) gewonnen. Kjell Tappen (11.) schoss die Gastgeber in Führung und legte nach der Pause den zweiten Treffer (43.) nach. Yechan Jin (53.) setzte den Schlusspunkt. „Wir haben in der zweiten Hälfte den Druck erhöht. Das war nicht unsere beste Leistung, aber wir haben verdient gewonnen“, sagte Weißenbergs Coach Giulio Sinesi. Mit fünf Punkten aus den ersten fünf Spielen kann der Liga-Neuling durchaus zufrieden sein. „Wir wollen das gute Gefühl mit in die Pause nehmen“, sagte Sinesi. Weiter geht’s für die C-Junioren erst nach den Herbstferien. Auf Seiten der Erftstädter herrschte große Enttäuschung. „Das Wochenende war mal wieder Ernüchterung pur“, gestand Jugendleiter Daniel Schmitz und fand klare Worte: „Es muss jetzt endlich etwas passieren, sonst ist die Messe bis Weihnachten gelesen.“ Nach fünf Spielen stehen gerade einmal drei Zähler auf dem Konto der Kapellner U15.