Jugendfußball : Nievenheim düpiert 1. FC Bocholt

Rhein-Kreis Schwarzer Tag für den Fußball-Nachwuchs des SC Kapellen zum Start in die Qualifikation zur Niederrheinliga: A-, B- und C-Junioren müssen Niederlagen hinnehmen.

A-Junioren: FC Kray – SC Kapellen 6:1 (3:0). Aufgrund der umfangreichen Umbauarbeiten im Jupp-Breuer-Stadion musste der SCK alle Spiele in die Fremde verlegen. Doch das wollte Jugendgeschäftsführer Daniel Schmitz nicht als Ausrede gelten lassen: „Erschreckend schwache Leistung“, urteilte er ratlos. Schon nach 15 Minuten lag Kapellen mit 0:3 hinten. Julian van den Brocks Anschlusstreffer ist da kaum noch eine Erwähnung wert. Kapellen muss in zwei Wochen nun unbedingt Velbert schlagen.

TuS Reuschenberg – GSV Moers 3:0 (1:0). Reuschenberg hat die Grundlage für eine erfolgreiche Qualifikation gelegt. Jugendleiter Ralf Benzing räumte indes ein: „Wir haben es versäumt, das 2:0 nachzulegen. Über den Ausgleich hätten wir uns in dieser Phase nicht beschweren können.“ Linus Caspers brachte Reuschenberg in Führung. Erst in der 68. Minute konnte Paul Wolf nachlegen. Dennis Valci setzte den Schlusspunkt. Die Entscheidung fällt jetzt am 20. September, wenn Reuschenberg auf Süchteln trifft.