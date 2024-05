Im Rhein-Kreis Neuss Jugendfußball satt über Pfingsten

Den ganz großen Bahnhof erwartet des SV Glehn, denn passend zu den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen haben sich zur bereits 27. Auflage seines Pfingstturniers erstmals über 100 Teams auf der Sportanlage an der Johannes-Büchner-Straße angesagt. Wenn am Freitag um 17 Uhr der Anpfiff bei den vier Mädchen-Altersklassen U9 bis U15 ertönt und am Montag gegen 15.30 Uhr der Sieger des E-Jugend-Turniers feststeht, werden exakt 114 Teams mit rund 900 Spielerinnen und Spieler die besondere Atmosphäre bei den Glehner Turnieren miterlebt haben. „Wie in den Jahren zuvor war der Andrang groß, einen Startplatz zu ergattern“, sagt Glehns Vorsitzender Norbert Jurczyk und ergänzt: „Teilweise haben sich die Teams in 2023 noch während des laufenden Turniers gleich für das nächste Jahr angemeldet. Und, kaum zu glauben, wir haben bereits die ersten Buchungen für 2025 von den Teams, die in diesem Jahr leider nicht zum Zuge gekommen sind. Das ist schon ein Statement.“ Erstmals Bestandteil des Pfingstturniers ist auch ein Kleinfeld-Turnier für Damen-Mannschaften, das am Sonntagabend nach dem F-Jugend-Event beginnt. „So verbinden wir Jugend und Erwachsene mit dem Fußball“, sagt Organisator Christopher Papadopoulos. An den Turniertagen steht auch die Jubiläums-Wohltätigkeitsaktion im Mittelpunkt der Turniertage: Zu seinem 100. Geburtstag möchte der SV Glehn zusammen mit den in Glehn ansässigen Institutionen 100.000 Euro für die Aktion „Ein Herz für Kinder“ sammeln. „Einen Teil der Einnahmen werden wir der Stiftung zur Verfügung stellen“, sagt Jurczyk, „darüber hinaus wird es Gelegenheit geben, unmittelbar für ‚Ein Herz für Kinder‘ zu spenden.“