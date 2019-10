Jugendfußball : Kapellens „Sorgenkinder“ stecken weiter in der Krise

Rhein-Kreis Weißenbergs C-Jugend befindet sich im Aufschwung. A-Junioren des SCK verlieren beim Tabellenführer.

Es nimmt einfach kein Ende: Während die U15 der SVG Weißenberg munter punktet, stecken sowohl C- als auch B-Jugend des SC Kapellen in der Niederrheinliga weiter in einer tiefen Krise. Die A-Junioren mussten auf ihrem Weg zurück zur Normalität nur einen kleinen Rückschlag hinnehmen.

Nach neun Spieltagen steht auf der Habenseite der Kapellener B-Junioren weiterhin nur ein mickriger Zähler. Wie zu erwarten, konnte das Punktekonto auch gegen Tabellenführer RW Essen nicht aufgestockt werden. „Essen war in allen Belangen stärker, das müssen wir anerkennen“, sagte Jugendleiter Daniel Schmitz. Am Ende lautete das Ergebnis 1:6 (1:2). Sinan Cetin gelang der Ehrentreffer. Die Erkenntnis von Schmitz macht nicht wirklich viel Mut: „Es wird für uns unglaublich schwierig, die Klasse zu halten. Es fehlt uns einfach an allem.“ Doch nicht nur die U17 sorgt beim Jugendchef für Sorgenfalten auf der Stirn. Die C-Junioren konnten ebenfalls schon wieder nicht gewinnen. Gegen das Ligaschlusslicht kassierte der SCK eine 0:3-Pleite (0:1). „Das war eine schwere Enttäuschung. Das war ein Sechs-Punkte-Spiel, wir hätten gewinnen müssen“, resümierte Schmitz und stellt auch hier schonungslos fest: „So wird ein Verbleib in der Niederrheinliga nicht funktionieren.“

Für deutlich fröhlichere Gesichter sorgen aktuell die Weißenberger C-Junioren. Bei ihrem Comeback in der Niederrheinliga befindet sich die SVG auf einem guten Weg. Gegen die Spielvereinigung Odenkirchen feierte Weißenberg nach dem Sieg im Derby gleich den nächsten Dreier. Das turbulente Spiel in Odenkirchen endete mit 6:3 (3:3). Von den drei Treffern von Odenkirchens Nico Schreinemacher (12., 15., 16.) zeigte sich die Sinesi-Elf unbeindruckt. Noah Martinovic (10., 13.) und Kjell Tappen trafen in Hälfte eins. In Halbzeit zwei trafen schließlich Samir Rizvanaj (41.), Tappen (45.) und David Brockers (67.) zum Sieg. „Wir haben gegen einen schwachen Gegner verdient gewonnen. Bei uns war noch sehr viel Luft nach oben“, resümierte Trainer Giulio Sinesi. Trotzdem stimmt ihn der Erfolg positiv für die anstehenden Wochen.