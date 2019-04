Jugendfußball : In Kapellen sind Grundtugenden gefragt

Kapellen Vor allem die C-Jugend braucht nach vier Niederlagen in Folge dringend ein Erfolgserlebnis.

Die Situation beim Fußball-Niederrheinligisten SC Kapellen ist zurzeit ziemlich angespannt. Sowohl die B-Jugend als auch die C-Jugend kämpft um den Verbleib in der Liga. Jugendkoordinator Timo Haep verlangt deshalb vor dem anstehenden Spieltag, sich auf die Grundtugenden zu konzentrieren. „Schön spielen bringt uns jetzt nichts mehr. Wir müssen den Kampf endlich annehmen“, so Haep.

Auf die B-Junioren des SC Kapellen wartet am Sonntag RW Oberhausen. Es ist bereits das dritte Duell der beiden Mannschaften in dieser Spielzeit, und zwei Mal hatte Kapellen das glücklichere Ende auf seiner Seite. In der Hinrunde gewann der SCK mit 1:0, im Pokalviertelfinale siegten die Erftstädter im Elfmeterschießen. „Wir wissen, wie man Oberhausen schlägt. Aber wir können auch mit einem hochmotivierten Gegner rechnen. Sie haben noch zwei Rechnungen offen“, weiß Haep. Die Zielvorgabe formuliert Haep so: „Wir wollen mindestens einen Punkt mitnehmen, eine Niederlage wäre eine Enttäuschung.“