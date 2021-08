Jugendfußball : Weißenberg darf weiter hoffen

Darf weiter hoffen: Trainer Dirk Schneider. Foto: A. Baum

Rhein-Kreis Jugendfußball: Der SV Bedburdyck/Gierath steht schon mit einem Bein in der Niederrheinliga.

Von Felix Strerath

Für fünf Teams aus dem Rhein-Kreis stand die Qualifikationsspiele zur Niederrheinliga an. Statt einer richtigen Qualifikation wird aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr eine sogenannte „Bewerbungsrunde“ gespielt. Vereine, die gewisse Kriterien erfüllt haben, konnten sich melden. Neben dem SC Kapellen stellen auch die SVG Weißenberg (B-Jugend) und der SV Bedburdyck/Gierath (C-Jugend) ein Team. Die C-Jugendlichen des VdS Nievenheim und der SVG Weißenberg haben ihren Platz in der Niederrheinliga behalten.

A-Jugend: SF Hamborn – SC Kapellen 2:0 (1:0). Die einzigen Teams, die hier noch um einen Startplatz kämpfen. Im Hinspiel musste der SCK eine 0:2-Niederlage einstecken. Durch einen Freistoß geriet Kapellen früh in Rückstand. In der 65. Minute hatten die Erftstädter den Ausgleich auf dem Fuß, doch der Torwart der Gäste griff zum Foulspiel außerhalb des Strafraums und sah „Rot“. Aus der Überzahl konnte Kapellen keinen Profit schlagen und kassierte per Strafstoß sogar noch das 0:2.

B-Jugend: SV Straelen – SC Kapellen 1:0 (0:0). Bei den B-Junioren des SC Kapellen ist die Hoffnung auf die Niederrheinliga bereits erloschen. Die insgesamt 15 Bewerber spielen in einer K.o.-Runde die zwei Teilnehmer aus. Gleich im Achtelfinale scheiterte Kapellen an Straelen. „Das war ein super Spiel, aber wir haben unglücklich verloren“, fand Jugendgeschäftsführer Daniel Schmitz.

SVG Weißenberg – SC Union Nettetal 2:1 (1:0). Noch Hoffnung auf den Einzug in die Niederrheinliga darf sich die SVG Weißenberg machen. Die Truppe von Trainer Dirk Schneider setzte sich dank des Doppelpacks von Tim Schuhmann mit 2:1 gegen Nettetal durch. „Wir hatten uns vorgenommen eine Runde weiterzukommen. Das haben wir erreicht. Mal sehen, was jetzt möglich ist“, so Schneider. Schon am Mittwoch (19 Uhr) trifft Weißenberg auf den FC Kray.

C-Jugend: DSC Düsseldorf – SC Kapellen 3:0 (2:0). Vor einer Mammut-Aufgabe steht der SC Kapellen. „Kein Vorwurf an die Jungs. Wir sind mit dem kompletten Jung-Jahrgang angetreten, da waren wir körperlich deutlich unterlegen“, so Schmitz.