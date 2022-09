Novesia Cup in Holzheim : Jugendfußball der Spitzenklasse

Novesia Cup in Holzheim

Auch bei der C-Jugend kann es schon richtig zur Sache gehen. So wie beim Novesia Cup 2018 während der Partie Eintracht Frankfurt (weiße Trikots) gegen Royal FC Antwerpen. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Acht Fußball-Jugendmannschaften aus Deutschland, Belgien und der Ukraine sind am Sonntag beim Novesia Cup am Start, um sich den Wanderpokal zu schnappen.

Der Novesia Cup ist wieder zurück. Nach einer dreijährigen Corona-Pause geht am Sonntag (Beginn 10 Uhr) die erste Ausgabe seit 2019 des C-Jugend-Fußballturniers auf der Johann-Dahmen-Sportanlage der Holzheimer SG über die Bühne. Extra für das Turnier wurde der Rasenplatz des Sportplatzes auf Vordermann gebracht.

Auch in diesem Jahr nehmen zwei Mannschaften aus dem Ausland teil. Nach der kurzfristigen Absage von Besiktas Istanbul rückt Metalist Charkiw aus der Ukraine für die Türken nach. Die Mannschaft flüchtete im März zusammen vor dem Krieg und ist seitdem in Brühl bei Köln untergebracht. Ebenfalls das erste Mal dabei ist KAS Eupen aus Belgien. Aus Deutschland treten neben den Bundesliga-Teams Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf auch der DFB Stützpunkt Rhein-Kreis Neuss und eine Neusser Stadtauswahl an.