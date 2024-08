Tennis in Neuss Jugendarbeit von BW zahlt sich aus

Ihm ist aber auch wichtig, zu betonen, dass der zunehmende Erfolg in der Jugendarbeit nicht nur in der Förderung der Toptalente begründet liegt. So bemühen sich die Blau-Weissen auch darum, eine größere Zielgruppe zu adressieren. „Wir versuchen auch, die Breite anzusprechen“, betont Steinhöfel. Das gelingt auch dadurch, dass der Verein sich bemüht, Angebote neben reinem Tennistraining zu machen. So wird dem Nachwuchs spezielles Konditionstraining angeboten, aber auch mentales Training und Leistungsdiagnostik sorgen für Abwechslung. „Der Erfolg ist eine schöne Bestätigung, aber auch bei BW wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Das braucht alles seine Zeit“, weiß der 2. Vorsitzende. Doch der Traum von einem Eigengewächs als fester Bestandteil in der ersten Herrenmannschaft in der Bundesliga lebt weiter.